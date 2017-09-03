ناصر العنزي

وصل المهاجم الكونغولي أجيتي تيكياما الى البلاد اول من امس لخوض تجربة احترافية مع القادسية قبل التوقيع معه حرصا من الجهاز الإداري لتدعيم صفوفه قبل انطلاقة الموسم الجديد.



وكان في استقبال اللاعب نائب رئيس جهاز الكرة سامي بويابس والمنسق الإعلامي للفريق زياد الشطي.



وتضم صفوف القادسية ثلاثة محترفين أيضا وهم الغاني رشيد سومايلا والبرازيليان تياغو بيريرا وريناتو دي ليما، ويستعد الأصفر لخوض مباراة السوبر امام الكويت الخميس المقبل قبل أن يواجه العربي في انطلاقة دوري VIVA الممتاز 14 الجاري، وكانت تدريبات الفريق استأنفت مساء امس.