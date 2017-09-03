مبارك الخالدي

كثّف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته استعدادا لمواجهة القادسية الخميس المقبل في كأس السوبر، وركز الجهاز الفني في حصصه التدريبية الأخيرة على النواحي الهجومية بهدف معالجة مشكلة إنهاء الفرص وترجمتها إلى أهداف، وهي المشكلة التي يريد حلها سريعا الجهاز الفني بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع الذي قام بالتعاون مع جهازه الفني المساعد بوضع الحلول ومعالجتها بعد رصد كمية الفرص الضائعة خلال المباريات التي لعبها الفريق في معسكره التركي.

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز الفني يدرس عددا من الخيارات المتاحة ومنها الدفع بالمحترف السوري حميد ميدو إلى وسط الملعب نظرا لما يتميز به اللاعب من نزعة هجومية تجلت في مباراة منتخب سورية أمام قطر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم وصناعة اللاعب لهدفين فضلا عن الحالة المطمئنة للاعب فهد صباح في مركز الظهير الأيسر، الأمر الذي يعزز الخيار بتواجد ميدو في وسط الملعب إلى جوار طلال جازع وفهد العنزي ومحمد كمارا.