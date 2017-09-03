يعقوب العوضي

تتواصل استعدادات فريق الكرة الطائرة في النادي العربي على صالة مجمع المرحوم علي ناصر بهبهاني تمهيدا للانخراط في المعسكر التدريبي المزمعة اقامته في القاهرة في 14 الجاري، ويركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سعد يعقوب على الجوانب البدنية ورفع معدل اللياقة وتأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويفتقد الاخضر لجهود لاعبه مبارك العيدان نظرا لخضوعه للعلاج التأهيلي الطبيعي لإصابته في الظهر وإجرائه لعملية جراحية في وقت سابق، على ان يتم متابعة اللاعب من قبل الجهاز الطبي بعد انتهاء العلاج الطبيعي للوقوف على امكانية سفره الى القاهرة مع الفريق.

كما يفتقد الفريق لجهود لاعبه عبدالوهاب الجيران لإصابته في الركبة وخضوعه ايضا للعلاج الطبيعي بينما سيعرض على الجهاز الطبي للوقوف على حالته في الايام المقبلة.

الى ذلك أكد مدير الفريق انور اسد ان سمة الاصرار والالتزام طغت على اللاعبين اثناء الحضور اليومي للتدريبات حتى المصابين منهم، وأضاف: لدينا متسع من الوقت لمعالجة مواطن الخلل بالفريق وتعزيز مكامن القوة.

وأضاف: تشهد التدريبات حضورا قويا من اللاعبين المتواجدين في البلاد حاليا ونتطلع لالتحاق بعض اللاعبين الذين تحول ظروف سفرهم وارتباطاتهم الخارجية دون قدومهم للمران.

وعن المعسكرالمصري قال: ننوي اعداد الفريق بصورة مناسبة خاصة ان البطولة التنشيطية تنطلق في اكتوبرالمقبل وعلينا استغلال المباريات في تأهيل اللاعبين للوصول الى افضل مستوياتهم الفنية.

وتابع: نرى الجهاز الفني يقوم بجهود مضاعفة مع اللاعبين وبطبيعة الحال فإن الفريق يعمل بجد واجتهاد للـــوصـــول الـــى الاهـــداف المنشودة.

وأثنى اسد على الجهاز الاداري ومجلس ادارة النادي لتوفيرهم متطلبات الفريق، كما اثنى على الهيئة العامة للرياضة لتسهيلها خروج الفريق لمعسكر تدريبي خارجي.