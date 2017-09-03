مبارك الخالدي

فاز الجهراء على فريق الشباب 4-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في مقر إقامة معسكر الفريقين في تركيا، وهي المبــاراة الأولى للجهراء منذ أن وصل إلى تركيا لإقامة معسكر تحضيري استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، سجل اهداف الجهراء كل من الأردني احمد هشام وعبيد رافع وفايز الظفيري (هدفين).

ودفع المدرب الصربي بوريس بونياك بأغلب عناصر الفريق على مدار الشوطين لإتاحة الفرصة لكل اللاعبــين للوقــوف على مستواهم بشكل أفضل، فيما لم يشارك النجم فيصل زايد لدخوله برنامجا تأهيليا خاصا، وظهر بشكل لافت المهاجم الواعد فايز الظفيري بإحرازه هدفين.

وفي شأن متصل، تتواصل تدريبات الفريق في المعسكر التركي على فترتين بهدف الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية.

الجدير بالذكر أن المدرب بونياك قام عقب المباراة بالتحدث فنيا عن المباراة، لافتا إلى الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون محذرا من عدم الالتزام بالتعليمات الفنية خلال المباراة.