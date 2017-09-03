عبدالعزيز جاسم

بات في حكم المؤكد غياب 4 لاعبين عن صفوف كاظمة في انطلاق دوري VIVA الممتاز أمام التضامن 14 الشهر الجاري، حيث من المتوقع غيابهم أيضا عن القسم الأول كاملا، حيث يعاني محمد الداود بقطع في الرباط الصليبي بينما يعاني كل من عبدالله الظفيري وفهد الحشاش ومشاري العبيدان من تمزق عضلي لا يقل التعافي منه عن شهر، ومن ثم تأتي بعدها مرحلة الإعداد والتي تحتاج لفترة مماثلة ما يعني عودتهم في نوفمبر المقبل.

إلى ذلك يعود كاظمة للتدريبات اليومية مساء اليوم بعد أن منح المدرب البرتغالي لاعبيه راحة ليومين بعد العودة من المعسكر التركي الخميس الماضي.

وسيكون ملف المحترفين هو الشغل الشاغل للجهاز الإداري والفني، حيث يحتاج الفريق للتوقيع مع محترفين خلال الـ10 أيام المقبلة وهو وقت قليل للتجربة لذلك من المتوقع ان يتم التوقيع مباشرة مع المحترفين دون تجربة.