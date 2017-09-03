السليمي وباني ينضمان للأخضر بعد غيابهما عن معسكر القاهرة

مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكره القدم بالنادي العربي إلى تدريباته المعتادة في السادسة مساء اليوم على ستاد صباح السالم بقياده المدرب الوطني محمد إبراهيم، والحصة التدريبية مساء اليوم هي الأولى للأخضر منذ عودته من معسكره المصري الجمعة الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد تدريبات اليوم انضمام اللاعبين عبدالعزيز السليمي وعبدالرحمن باني اللذين حالت ظروفهما الشخصية دون الالتحاق بالمعسكر.

وفي شأن متصل، يترقب الجهازان الفني والإداري وصول اللاعبين المحترفين الذين تم التعاقد معهما وذلك خلال اليومين المقبلين، اذ حرص المدرب إبراهيم على تواجد المحترفين قبل المباراتين الوديتين المقرر إقامتهما 7 و10 الجاري ليخضع الثلاثي المحترف لاختبارات الجهاز الفني قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وفي السياق ذاته، يبذل الجهاز الإداري جهودا كبيرة للحصول على حجز للطيران للمحترف المصري شوقي السعيد نظرا للضغوطات الواقعة على خطوط الطيران القادمة من مصر في هذا التوقيت اذ يجري استثناء اللاعب من العقبات التي تقف أمام وصوله الى البلاد يوم غد.

وفي الإطار ذاته، علمت «الأنباء» أن قائمة الفريق التي ستشارك في استحقاقات الموسم ربما تشهد استبعاد بعض الأسماء «الكبيرة» بداعي عدم الالتزام في التعليمات والبرنامج الإعدادي إلا أن هذا القرار سيتم تأجيله حتى اللحظات الأخيرة وقبل انتهاء فتره قيد وتسجيل اللاعبين لدى اتحاد الكره المقررة في 13 الجاري.