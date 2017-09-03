يعقوب العوضي

يواصل ابطال الكويت حصد الألقاب والميدالية بمختلف الألعاب حيث حقق بطل الفنون القتالية المختلطة بلعبة (موتاي) فلاح المطيري لقب الوزن المفتوح في بطولة الفنون القتالية الحرة الثانية والتي أقيمت على حلبة نادي الرفاع البحريني منتصف أغسطس الماضي.

وفاز المطيري على خصمه الروسي بيل بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من المواجهة النهائية التي جمعتهما على الميدالية الذهبية للبطولة.

«الأنباء» كعادتها فتحت أبوابها للبطل فلاح واستضافته في ديوانيتها لتسليط الضوء على احد ابطال الرياضة الكويتية والذين برزوا رغم الصعوبات الكثيرة التي يواجهونها في طريق بناء المجد، ولم تكن تلك المحاولة الأولى لفلاح المطيري اذ سبقت له المشاركة على حسابه الخاص في بطولة دبي لـ (الكيك بوكسنغ) وتحصل على لقب الوزن المفتوح والحزام الاحترافي الدولي.

وقد بدأ مشواره في الألعاب القتالية كملاكم هاوٍ في القادسية ليتدرج بعدها الى الفنون القتالية.

وفي هذا الاطار، قال فلاح: جاءت بدايتي في لعبة الملاكمة والتي تأسست فيها كمقاتل هاو ولكني تحولت الى ممارسة الموتاي منذ ابريل ٢٠١٦ وشاركت في بطولة الامارات للكيك بوكسنغ والتي شهدت فعاليات كبيرة بتواجد عدة دول مثل روسيا، الهند، الامارات، النيبال، السعودية، الكويت، الامارات، الجزائر، ايرلندا، العراق وروسيا البيضاء.

السعودي صعب

وتحدث فلاح عن اصعب مواجهاته والتي كانت ضد لاعب المنتخب السعودي حمود العنزي في المباراة النهائية لبطولة الامارات للفوز بالحزام الاحترافي، حيث قال: ساندني المدرب الوطني عيد خليفة ومعه تمكنت من رفع اسم وعلم الكويت في المحفل الدولي الكبير وهو الهدف الذي طمحت له منذ ارتدائي للقفازات للمرة الأولى في حياتي، كما تعلمت الكثير من المدرب المصري حسن حسني والذي تابع تطوري في كل مراحل الاستعداد، كما ان المدرب محمد المرموري كان له دور كبير في تجهيزي للبطولة واتقاني لبعض أساليب اللعب الجديدة، ووجه للمدربين الثلاثة الشكر والعرفان والثناء لمساندته ابان مسيرته.

وتابع: لم احظ بدعم المسؤولين عن الرياضة كون اللعبة ليس لها اتحاد رسمي في الكويت الا اني تمنيت تواجد رجالات الدولة لمساندتنا ولو معنويا وتسهيل اجراءاتنا وتوفير المعسكرات التدريبية ان امكن، ولكن الألعاب الفردية في البلاد مهملة الى حد كبير ونتمنى من المسؤولين تسليط الضوء عليها في المستقبل.

المشاركة بدعوة خاصة

وحول تأهله للبطولة الثانية للفنون القتالية المختلطة، أوضح قائلا: تلقيت دعوة من فيصل المسلم احد أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة جاءت حسب التصنيف المتعارف عليه للاعبين عبر كل دولة، مشيرا الى ان الالعاب الفردية في الكويت تحقق أرقاما صعبة على المستوى الإقليمي والخليجي والآسيوي.

وأضاف: لدينا كثير من اللاعبين الذين يمارسون الفنون القتالية المختلطة واعتقد ان الوقت قد حان لاعلان وإقامة اتحاد يضم تحت مظلته لاعبي الفنون القتالية اسوة بما فعلت البحرين والدول الشقيقة.

وأخيرا طالب فلاح بالاهتمام بالالعاب الفردية ودعم اللاعبين وتمنى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية التي عانت ومازالت تعاني الكثير.