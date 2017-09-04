أحمد السلامي

يغادر وفد فريق السالمية تحت 19 سنة إلى القاهرة اليوم وذلك للدخول في المعسكر التدريبي الذي يستمر لمدة أسبوعين استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، حيث يرأس الوفد نائب رئيس جهاز الكرة محمد البريكي ومدرب الفريق خالد البصيري إضافة إلى لاعبي الفريق الذين وقع عليهم الاختيار.

وعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد البصيري على إعداد وتجهيز لاعبي الفريق منذ انطلاقة التدريبات في 20 أغسطس الماضي وذلك من خلال تركيزه على الإعداد البدني والفني.

وحرص الجهاز الفني على إقامة المباريات التجريبية محليا وذلك للتعرف على قدرات وإمكانيات لاعبي الفريق، كما قام بوضع الخطة الفنية المتكاملة والخاصة بالمعسكر التدريبي والتي تتضمن إقامة 3 مباريات تجريبية.