تستعد مراقبة البرامج الرياضية في إذاعة الكويت لنقل مباراة كأس السوبر لكرة القدم بين فريقي القادسية والكويت الخميس المقبل والتي ستقام على ستاد جابر، وقال مراقب البرامج الرياضية إبراهيم الفيلكاوي ان الدعم الذي نجده من قبل وكيل وزاره الإعلام طارق المزرم والوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك ومتابعة المدير العام للإذاعة سعد الفندي أعطانا كمراقبة حافزا كبيرا لنقل ومتابعة العديد من البطولات، وأن نكون في قلب الحدث أولا بأول وقد حققنا النجاح ولله الحمد خصوصا في استديوهات دوري VIVA لكرة القدم التي يقدمها بالتناوب جابر نصار ووليد المخلف.

وحول كأس السوبر، قال سننقل الاستديو إلى الملعب وسيكون ضيوفه: ثامر عناد وأحمد موسى مع المقدم جابر نصار وسيتولى الإخراج هاني الصالح والتنفيذ أحمد العتيبي والإعداد طلال الفضلي، وان شاء الله نوفق بتقديم استديو شامل فيه الإحصائيات واللقاءات ونكون عند حسن ظن مستمعي إذاعة الكويت في كل مكان.