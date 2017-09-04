يعقوب العوضي

يستأنف الفريق الأول للكرة الطائرة في الساحل تدريباته على صالة النادي مساء اليوم بعد اجازة عيد الاضحى المبارك بقيادة المدرب الوطني خالد المطيري والذي تعاقدت معه إدارة النادي لقيادة دفة الفريق خلفا للمدرب الصربي السابق دراغان.

ويستعد الفريق للخروج في معسكر تدريبي خارجي في مصر يستمر لخمسة عشر يوما في 6 الشهر الجاري وذلك تمهيدا للمشاركة في البطولة التنشيطية للكرة الطائرة والتي تنطلق أكتوبر المقبل.

وكان الساحل قد واجه عدة صعوبات في الموسم الماضي انحصرت في تدعيم صفوف الفريق، وفي هذا الإطار، أكد مدير اللعبة مالك العنزي ان إدارة النادي قد وضعت خارطة الطريق والتي ستقلع بالفريق إلى المحطة المنشودة.

وأضاف: نتطلع لتحقيق نتائج ايجابية وتدعيم الفريق من جوانب عدة، وعن وجود تعاقدات وأسماء جديدة ستنضم للفريق، قال: لدينا عدة أسماء ندرس التفاوض مع أنديتها بغرض ضمها لصفوفنا سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال.

وتابع العنزي: المعسكر التدريبي والبطولة التنشيطية سيكونان دعما فنيا وفرصة كبيرة للجهاز الفني الجديد لاكتشاف إمكانيات اللاعبين، كما أن الاستفادة من فريق الشباب سيدرج تحت اهتمامات المدرب الوطني خالد المطيري اذ يمكن الاستفادة من اللاعبين الشبان وإعطائهم فرصة تمثيل الفريق وتكوين نواة تشكيلة المستقبل.