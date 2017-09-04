أحمد السلامي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان ثالث مبارياته التجريبية بالتعادل أمام فريق أنكرن السلوفيني 2-2، وذلك في اللقاء الذي أقيم يوم أمس في إطار استعدادات الفريق لمنافسات الموسم الجديد حيث يستعد حاليا في سلوفينيا.

وكان برقان قد خاض مباراتين تجريبيتين خلال الأيام القليلة الماضية الأولى أمام عجمان الإماراتي والثانية مع قطر القطري.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس ومساعده رضوان الفالحي على إعداد وتجهيز الفريق من خلال التدريبات اليومية والمباريات التجريبية والتي تساهم في تطوير مستوى أداء الفريق وتمكينه من تقييم قدرات اللاعبين وتدريبهم على الخطط الفنية والجمل التكتيكية.

ويستمر برقان في مواصلة تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية والتركيز على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وذلك للوصول بهم إلى أفضل معدل ممكن، كما يتم تهيئتهم ذهنيا برفع معدلات التركيز لتمكينهم من المنافسة مع انطلاقة منافسات الموسم الجديد.