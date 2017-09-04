عبدالعزيز جاسم

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في القادسية مساء أول من أمس «انتعاشة» جديدة في خط الوسط بعد دخول اللاعبين طلال العامر ومحمد الفهد التدريبات الجماعية للفريق بعد غياب امتد لفترة طويلة في التحضيرات التي بدأت في الكويت وكذلك عدم مرافقتهما للفريق في المعسكر التركي، ويبدو أن حظوظ اللاعبين في المشاركة بمواجهة كأس السوبر الخميس المقبل أمام الكويت ستكون شبه مستحيلة لعدم اكتمال لياقتهما وكذلك لإعطاء فرصة أكبر للاعبين المتواجدين في التدريبات طوال الفترة الماضية وكانوا حريصين على الالتزام بالحضور في التمارين والمعسكر.

أما على مستوى المحترفين، فيبدو أن القرار النهائي سيكون لدى المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش الذي تنتظره مهمة صعبة لاسيما أنه مطالب بتحديد الأسماء النهائية قبل مواجهة السوبر بيومين على أقل تقدير، حيث يعتبر الغاني رشيد سومايلا هو المترف الوحيد الذي تأكد تواجده لوجود عقد مع الفريق منذ موسمين أما باقي المحترفين فلم تتضح الصورة النهائية بشأنهم حيث يرغب المدرب بتواجد رأسي حربة وربما يكمل الأصفر جميع التعاقدات باختيار 4 محترفين بعد أن كانا الجهازين الإداري والفني يرغبان بـ 3 لاعبين فقط.

إلى ذلــــك، قال المنسق الإعلامي للفريق زيــــاد الشطي أن تدريـــبات الأصفر ستـــكون متاحة لوسائل الإعلام اليوم وغـــدا لمدة 20 دقيـــقة مع انطلاق التدريبات على أن تكون مغلــــقة الأربعاء المقـــبل بناء على توصية الجهاز الفني وذلـك استعدادا لمواجهة الكويت.