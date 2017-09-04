مبارك الخالدي

بالدموع وعبارات الأسى والشجن ودع مجلس إدارة نادي الجهراء جثمان المرحوم بإذن الله حارس النادي كمال رضوان مساء أول من أمس، وتواجد مع جنازة الفقيد في المطار رئيس مجلس إدارة النادي دهام الشمري وعضو مجلس الإدارة ذعار الجنفاوي والرئيس السابق خالد الجارالله وعدد من أقرباء الفقيد وأصدقائه كما رافقه ابنه الوحيد كمال.

وعبر الشمري عن خالص مواساته لأسرة الفقيد والأسرة الجهراوية، وقال نشعر اليوم بفقدان جزء منا فالمرحوم عاش بيننا كواحد من أبناء الجهراء فهو بمثابة الأخ الكبير للكثيرين ممن عاصروه، فعشق النادي ومنتسبيه مرتبط بأسمى العلاقات الإنسانية مع اللاعبين وأولياء أمورهم كما تميز بالإخلاص في عمله والغيرة على منشآت النادي.

وأضاف الشمري لانملك إلا الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

وفي نفس السياق، تداعت بعض الشخصيات الجهراوية بالتبرع ماديا لأسرة الفقيد كما تم فتح حساب عبر «جمعية العون المباشر» لجمع التبرعات وكذلك حفر بئر ارتوازية كوقف باسم الفقيد.

الجدير بالذكر أن المرحوم، كمال رضوان الملقب بأبوكمال عمل في نادي الجهراء لأكثر من ٥٥ عاما نجح من خلالها في بناء علاقات واسعة مع أهالي المنطقة والشخصيات الرياضية من مختلف الأندية والاتحادات.