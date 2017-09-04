عبدالعزيز جاسم

تعادل السالمية مع اليرموك 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في معسكر الفريقين في مدينة 6 أكتوبر بمصر، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، حيث يشارك السماوي في دوري VIVA الممتاز ويلتقي الكويت في انطلاق الجولة الأولى 14 الشهر الجاري، بينما يشارك اليرامكة في دوري VIVA للدرجة الأولى، وسيخوض أولى مواجهاته في الجولة الأولى 16 الجاري أمام الصليبخات.

وتقدم اليرموك في الشوط الأول عن طريق يوسف نجف وتعادل السماوي بهدف سجله أحمد النهام ثم تقدم اليرامكة بهدف علي جوهر قبل أن يعادل النتيجة للسالمية علي أشكناني.

ومن المقرر أن يعود وفد السماوي اليوم على أن تستأنف التدريبات في 6 الجاري.

من جهته، قال نائب رئيس جهاز الكرة في اليرموك عثمان الفيلكاوي إن المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا راض عن أداء اللاعبين والمستوى الذي ظهروا عليه لاسيما أنه أشرك جميع اللاعبين للوقف على مستواهم أمام فريق مميز كالسالمية، مشيرا إلى أن المدرب سيقوم بتجربة جميع اللاعبين خلال المباريات الودية المقبلة والتي ستحدد شكل الفريق النهائي قبل العودة إلى البلاد، لافتا إلى أن التزام اللاعبين وحرصهم على التواجد في التدريبات الصباحية والمسائية سيساهم كثيرا برفع معدل اللياقة للمستوى المطلوب وكذلك يسهل من عمل المدرب من خلال وضع الخطط التي يرغب في تطبيقها.

وأشاد الفيلكاوي بالتعامل المميز من قبل إدارة السالمية وكذلك المدرب عبدالعزيز حمادة على الموافقة بخوض المواجهة الودية بسبب صعوبة إيجاد ودية مع الفرق المصرية بسبب عيد الأضحى المبارك.

العربي و«السماوي» ودياً الخميس

مبارك الخالدي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي فريق السالمية، وذلك في الخامسة من مساء الخميس المقبل.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم المقبل وهي الأولى لـ «الأخضر» و«السماوي» منذ عودتهما من معسكريهما في القاهرة،

علما أن الجهازين الفني والإداري للعربي والسالمية قد اختارا توقيت المباراة في وقت مبكر يسبق انطلاق مباراة السوبر بين القادسية والكويت في اليوم نفسه.

وفي شأن متصل، شارك محترف العربي الجديد، المصري شوقي سعيد، بتدريبات الأخضر مساء امس بعد وصوله الى البلاد في وقت سابق.

ومن المقرر أن يصل اليوم المحترفان الجديدان اللذان وقع الاختيار عليهما وهما من نيجيريا والأردن.