حاوره أحمد السلامي

نستضيف في هذا اللقاء المدرب الوطني محمد السلمان الحاصل على شهادة تدريب المستوى الأول من الاتحاد الإنجليزي ويمتلك رخصة تدريب A إضافة إلى أنه حاصل على دبلوم تدريب الناشئين من نادي ستوك سيتي وحصل على 3 مستويات في برنامج التحليل بروزون من جامعة جون مورس في ليڤربول وعمل كمساعد للمحاضر الأوروبي آناثانيوس تيرزيس في التكتيكات الحديثة، إضافة إلى أنه حاصل على شهادة تدريب اللياقة البدنية المستوى الأول وهو عضو لجنة المدربين وعضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة ولديه 7 سنوات من العمل في نادي السالمية، حيث تدرج في تدريب الفرق الكروية ابتداء من البراعم وحتى الناشئين، كما أنه يدرس حاليا الماجستير في جامعة لشبونة البرتغالية في مجال تدريب كرة القدم على مستوى وأداء عال.

حدثنا عن مشوارك التدريبي؟

٭ لدي 7 سنوات من الخبرة في العمل داخل أروقة نادي السالمية، حيث أشرفت على تدريب المراحل السنية وتشرفت بالمساهمة في تقديم عدد من اللاعبين المميزين الذين حجزوا مقاعدهم في صفوف الفريق الأول ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مبارك الفنيني ومحمد الهويدي وأحمد العيدان وهو نتاج لعمل وجهد طويل، حيث أشرفت على تدريبهم منذ أن كان بعضهم في سن 9 سنوات أو أكبر بقليل وهو ما يجعلني أعتز بتلك الفترة من العمل والعطاء.

ماذا عن برنامج الماجستير الذي تحضر له حاليا؟

٭ هو برنامج مشترك ما بين جامعة لشبونة والاتحاد البرتغالي لكرة القدم ويحمل اسم كيفية تدريب الأندية والمنتخبات على مستوى عال من الأداء، وندرس مواد أكاديمية في الجامعة بالإضافة إلى المواد العملية في تدريب كرة القدم في اتحاد اللعبة وبحضور مدربين عالميين مثل جوزيه مورينيو وبيدرو كاشينيا وغيرهم من مدربي ليستر سيتي ومدرب اللياقة البدنية في نادي برشلونه ومدربي المراحل السنية في المنتخبات البرتغالية والمحللين.

ما طموحك في مجال التدريب؟

٭ التدريب هو شغف وعشق بالإضافة إلى ممارستي العمل التدريبي في الميدان فأنا أحرص على تطوير أفكاري التدريبية من خلال المؤتمرات والدورات وورش العمل وبرامج المعايشة التي تقام في أوروبا كلما سنحت لي الفرصة، كما أنني قارئ في هذا المجال حيث احرص على اقتناء الإصدارات الحديثة من كتب التدريب، وطموحي ليس له حدود وأتطلع إلى أن أضع لنفسي بصمة في عالم التدريب.



ومن مثلك الأعلى في مجال التدريب؟

٭ بلا شك ودون أدنى تردد أرى أن جوزيه مورينيو هو مثلي الأعلى وهو أستاذي الذي أشرف على تدريسي وتدريبي في جامعة لشبونة على علوم التدريب والتحليل وقراءة الفريق المنافس والاستفادة من عناصر الفريق بأسلوب علمي حديث وبشكل مثالي، لكن هذا لا يعني أنني لا أتعلم من بقية المدربين أمثال غوارديولا وغيره ممن نتعلم منهم.

ما أبرز المشاكل التي تواجهونها كمدربين؟

٭ على الرغم من وجود كفاءات وطنية إلا أن الحقيقة أننا لا نزال متأخرين عن الطفرة التدريبية في أوروبا فلا تزال الإمكانيات في المؤسسات الرياضية متأخرة في مجال تكنولوجيا التدريب والتحليل والتي تساعد المدرب في تطوير الفريق، والكثير من المدربين الوطنيين أثبتوا كفاءتهم رغم ضعف الإمكانيات المتاحة لهم واستطاعوا أن يحققوا إنجازات ترتقي إلى مستوى التطلعات بمجهودهم الشخصي.

وما سبب عدم ثقة الأندية في المدرب الوطني؟

٭ هناك أندية تثق في المدرب الوطني ولدينا أمثلة واقعية، حيث تم التعاقد مع كوادر وطنية لقيادة فرق المراحل السنية إضافة إلى الفريق الأول، ولكن البعض الآخر يرون في المدرب الأجنبي «العبقري» الذي سيصل بهم إلى الهدف المنشود، فمنهم من ينجح ويحقق ما يطمحون إليه ومنهم من يخفق وتتم إقالته ويعين بديلا عنه المدرب الوطني، وهذا لا يقلل من قيمة أو كفاءة المدربين الأجانب الذين أجادوا ونجحوا في مجال عملهم، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الاختيارات لا تقوم على أسس علمية صحيحة ودراسة مستفيضة وعلى الأندية أن تدعم الكوادر الوطنية وتعطيها المساحة الكافية للعمل لتثبت وجودها دون التدخل في عمله أو التأثير على قراراته وتشكيل حلقة ضغط عليهم ومطالبتهم بإنجاز سريع دون أن يحظى بالوقت والفرصة والمساحة الكافية من العمل للإنجاز والإبداع.

هل بت جاهزا لتولي تدريب الفرق الأولى؟

٭ تلقيت عرضا للعمل كمساعد لمدرب الفريق الأول من قبل أحد الأندية إلا أن العرض لم يرتق إلى مستوى التطلعات وفضلت الاعتذار عنه، والقبول بالعرض المقدم من قبل إدارة نادي كاظمة للعمل في المراحل السنية، وعلى الصعيد الشخصي، أعتقد أنني بت جاهزا لتولي مهام تدريب الفريق الأول، وذلك من خلال الخبرة العلمية والعملية التي كونتها خلال السنوات الماضية وأحتاج فقط إلى الفرصة الكاملة لأعمل وأثبت وجودي وسأعمل على ذلك خلال المواسم المقبلة.