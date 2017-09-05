يبدأ اليوم فريق الاسكواش بنادي السالمية فعاليات معسكره التدريبي الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة ويمتد حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، وذلك استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد للعبة، حيث يسعى السالمية إلى الحفاظ على ما حققه من مراكز وأرقام مميزة عن طريق لاعبيه المميزين.

وأكد رئيس جهازي الاسكواش وتنس الطاولة وأمين الصندوق المساعد بالسالمية جواد الغريب أن المعسكر سيكون فرصة مميزة للاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد من خلال التدريبات المكثفة للاعبي الفريق في مختلف المراحل السنية والتي ستقام تحت إشراف الجهاز الفني للفريق على مرحلتين صباحية ومسائية يوميا بالإضافة إلى إقامة بعض المباريات التجريبية للاعبين أمام أبطال اللعبة في مصر.

وأشار الغريب إلى أن اختيار مصر لإقامة المعسكر التدريبي جاء لما تضمه من أبطال عالميين على أعلى مستوى بالإضافة إلى تواجد الملاعب المجهزة وإمكانية إقامة لقاءات تجريبية أمام أبطال العالم.

ولفت الغريب إلى أن تواجد لاعبي فرق الشباب والبراعم للاسكواش بالنادي خلال المعسكر يأتي ضمن استراتيجية النادي لإعداد جيل جديد من اللاعبين يكون امتداد لأبطال الكويت الحاليين وفي مقدمتهم إبراهيم المزين صاحب الأرقام القياسية.

وتوجه الغريب بالشكر إلى مسؤولي الهيئة العامة للرياضة على بادرتهم المميزة لدعم أبطال الاسكواش في الكويت من خلال توفير الإمكانيات المادية لإقامة المعسكر، وهو ما يسهم بالتالي بالارتقاء بالمستوى العام للعبة، ما يعود على لاعبي المنتخبات في مختلف المراحل لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.