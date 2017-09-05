عبرت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا عن سعادتها بتحقيق لقب بطولة «مورجان» الصينية المفتوحة والمقامة بمدينة شنغهاي الصينية والبالغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار، بعد تغلبها على زميلتها نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وقالت الشربيني إن الفوز ببطولة الصين خطوة مهمة في بداية الموسم الجديد لمواصلة التفوق والاستمرار على صدارة التصنيف العالمي.

وجهت نور الشربيني الشكر لكل من دعمها من أجل مواصلة المشوار من أسرتها ومدربيها والقائمين على اللعبة والرعاة الرسميين لها، متمنية استمرار النجاح لرفع اسم مصر عاليا.

كما توج رامي عاشور، بطل العالم السابق بلقب بطولة الصين الدولية للاسكواش، بعد فوزه على زميله علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما بنهائي البطولة.