عبد العزيزجاسم

يسابق الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة الزمن من أجل التوقيع مع مدافع محترف ينضم للبرتقالي قبل إغلاق باب التعاقدات 13 الشهر الجاري، حيث يتفاوض الفريق حاليا مع محترفين أحدهما من البرازيل والآخر من البرتغال من أجل التعاقد مع أحدهما، ليصبح المحترف الثالث بعد البرازيلي أليكس ليما ومواطنه جوليانو فيرنانديز.

وربما تكون صفقة المدافع هي الأخيرة للفريق بسبب عدم وجود مهاجم مميز يرضي طموحات الفريق.

إلى ذلك، اتفق كاظمة والساحل على إقامة مواجهة ودية غدا ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.