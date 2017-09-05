مبارك الخالدي

قرر الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي العربي بقيادة المدرب محمد إبراهيم تكثيف الجرعات التدريبية الخاصة للمحترفين ابراهيما كيتا وشوقي السعيد وذلك لتجهيز اللاعبين لمواجهة «الديربي» أمام القادسية 15 الجاري في الجولة الأولى لدوري VIVA، ومن المقرر أن يدفع إبراهيم بكيتا والسعيد كلاعبين أساسيين في المباراة الودية أمام السالمية الخميس المقبل للوقوف على حالتهما الفنية والبدنية.

ودخل كيتا والسعيد صباح امس تدريبات خاصة في صالة الحديد بإشراف مدرب اللياقة بوكوز.

وفي شأن متصل، انتظم اللاعبون عبدالرحمن باني وعبدالعزيز السليمى في تدريبات الأخضر أول من أمس ونفذ اللاعبين تدريبا منفردا بناء على توصية المدرب إبراهيم.

إلى ذلك، من المتوقع أن يصل البلاد احد المحترفين الأجانب الذين تم اختيارهم لتدعيم صفوف الفريق وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة ليخضع للاختبار الفعلي في مباراة السالمية الودية.