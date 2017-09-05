يعقوب العوضي

ضم الفريق الأول لكرة اليد في الصليبخات حارس مرمى النصر علي الفضلي على سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الصليبخات إلى إسطنبول منتصف الشهر الجاري للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادا لمنافسات الدوري العام والتي ستنطلق على صالة الشهيد في الدعية في الأول من أكتوبر المقبل وكان من المفترض أن يقام المعسكر في برشلونة ولكن الظروف حالت دون ذلك.

وأكد مدرب الفريق فيصل صيوان أن العناصر الأساسية سيتم تدعيمها بلاعبين من فريق الشباب تحت ١٩ سنة بهدف عمل توليفة من اللاعبين الشباب والخبرة والوصول إلى افضل المستويات الفنية عبر إعداد فريق قادر على المنافسة في المستقبل القريب.

وقال صيوان ان الحارس الفضلي يعتبر أحد أفضل الحراس في الملاعب المحلية ويمكنه المساهمة في تقديم مستوى مميز مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكدا أن الانسجام والتفاهم بين اللاعبين وحراس المرمى مهم جدا خاصة في تطبيق الهجوم المعاكس من مرحلة واحدة ويعتبر احدى اهم ركائز الفوز في كرة اليد الحديثة.