يعقوب العوضي

ضم الفريق الأول لكرة اليد في النصر كلا من فهد الروضان وحمد ماهر (العربي)، ناصر ارتي (برقان) على سبيل الإعارة لموسم وعلي مستكي (الشباب) في صفقة انتقال حر، واستعاد الفريق لاعبه ناصر الخميس والذي انتهى من ارتباطه الدراسي الخارجي.

وفي إطار متصل، وتجهيزا للمغادرة إلى المعسكر التدريبي في القاهرة منتصف سبتمبر الجاري تستأنف تدريبات الفريق على صالة النادي بقيادة المدرب الوطني مناور دهش ويركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل للاعبين.

وأكد دهش أن انضمام 5 لاعبين للفريق يستدعي مضاعفة الجهود لخلق تناغم وانسجام في صفوف الفريق، وتابع: نحن نستعد لانطلاق بطولة الدوري العام أكتوبر المقبل ونتطلع إلى تحسين الترتيب العام وتقديم مستوى يليق بالعنابي.

وأضاف سنركز على الجوانب الفنية والتكتيكية في المعسكر التدريبي للوصول إلى أعلى المستويات فنيا، ولكن علينا أن نضع في حساباتنا عدة نقاط منها رفع اللياقة العامة والحرص على عامل الانسجام والتفاهم بين اللاعبين بالإضافة إلى عدم خسارة أي نقاط في مرحلة الدمج وخاصة في الجولات الأولى.

وأثنى مناور على مجلس إدارة النادي لدعمها الفريق وتوفير متطلباته، كما أشاد بدور الهيئة العامة للرياضة لتوفيرها المعسكر الخارجي.