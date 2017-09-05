سعيد لن يتمكن من المشاركة في السوبر

عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الجهازين الفني والإداري على عدم الإبقاء على المحترفين البرازيلي ريناتو دي ليما الذي سبق ان تعاقد معه الفريق وكذلك الوافد الجديد المهاجم الكونغولي أجيتي تيكياما بسبب عدم اقتناع المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش بمستواهما، على أن يتم التعاقد مع الكولومبي دييغو كالديرون قادما من الإسماعيلي المصري، إلا أن هذا الأخير لم يحدد موعد وصوله بعد بشكل نهائي وفي حال التعاقد معه سيتم التخلي عن ليما، أما في حال عدم الاتفاق مع كالديرون فسيكون ليما ضمن حسابات الفريق على أقل تقدير حتى الانتقالات الشتوية وفي حال ظهوره بمستوى مميز سيتم الإبقاء عليه.

وفي نفس السياق، بات في حكم المؤكد عدم مشاركة ضاري سعيد في مواجهة السوبر الخميس المقبل أمام الكويت بسبب عدم تعافيه من الإصابة في الانكل وهو نفس الأمر الذي ينطبق على طلال العامر الذي لم يخض سوى حصتين تدريبيتين، بينما ينتظر داليبور التقرير النهائي من قبل مدرب اللياقة البدنية بشأن محمد الفهد الذي كان يتدرب في الكويت خلال تواجد الفريق في المعسكر التركي والأقرب سيكون خارج التشكيلة وفي أفضل الأحوال سيكون ضمن قائمة البدلاء.

إلى ذلك، من المقرر أن يخوض الأصفر تدريباته في الـ 6 من مساء اليوم على ستاد جابر بدلا من ستاد محمد الحمد، حتى يتمكن اللاعبون من التعود على أرضية الملعب.