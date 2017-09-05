أحمد السلامي

وصل إلى القاهرة وفد فريق الشباب بنادي السالمية تحت ١٩ سنة للمشاركة في المعسكر التدريبي المقام هناك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد وترأس الوفد نائب رئيس جهاز الكرة محمد البريكي ويضم خالد البصيري مدربا إضافة إلى أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار.

وأشاد مدير قطاع الناشئين بنادي السالمية مبارك الدوسري بالعمل والمجهود الكبير الذي قام به الجهاز الإداري والفني خلال الفترة التي سبقت المعسكر من خلال التدريبات اليومية التي انطلقت في ٢٠ أغسطس الماضي والتي كانت من ضمن مرحلة الإعداد والتجهيز، وهو ما نتج عنه إتمام جزء كبير من خطة العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال: الفريق يضم نخبة من العناصر المميزة فنيا الذين سيكون لهم شأن كبير ودور مهم خلال منافسات الموسم الحالي ومنهم من سيكون مؤثرا خلال الموسمين القادمين وهذا الفريق نهتم لأمره ونحرص على تطويره، اذ يتم تغذية الفريق الأول بعناصر منه، وهو الأمر الذي يحملنا مسؤولية المتابعة الدقيقة والمتانية لضمان تخريج عدد من اللاعبين المميزين من أبناء نادي السالمية.

وأضاف: الفريق سيخوض 3 مباريات ودية في معسكر القاهرة مع فرق مصرية إضافة إلى تطبيق البرنامج التدريبي الذي يقوم على تهيئة اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم من الناحية الذهنية وهي مهمة كبيرة تحتاج إلى الكثير من العمل والجهد ونحن نثق بكوادرنا الإدارية والفنية في إنجاح ما نسعى إليه بصورة متقنة.