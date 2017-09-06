مبارك الخالدي

جددت إدارة النادي العربي تعاقدها مع المهاجم عبدالرحمن باني لمدة موسما واحدا واتخذت الإدارة قرارها بناء على توصية الجهازين الإداري والفني اذ شارك اللاعب في التدريبات المعتادة للفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، وتميزت التدريبات بالطابع التكتيكي في اليومين الماضيين اذ يقوم المدرب الوطني محمد إبراهيم بالإشراف على تنفيذ اللاعبين للجمل المتنوعة والخاصة بتحركات اللاعبين الفردية او بشكل جماعي وشارك في التدريبات جميع اللاعبين الجاهزين بدنيا بعد دخول باني وعبدالعزيز السليمي فيما تدرب بشكل منفرد احمد الصراف ومحمود دشتي كونهما في مرحلة إعادة التأهيل.