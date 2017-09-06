لجنة خماسية تدير الاتحاد حتى موعد الانتخابات

عبدالعزيز جاسم

تعقد في الـ 7 من مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والتي دعا إليها نادي السالمية قبل أسبوع، وذلك من أجل طرح الثقة بمجلس الإدارة الذي يرأسه الشيخ د.طلال الفهد، وتشكيل لجنة انتقالية مكونة من 5 أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الجمعية العمومية للأندية، حتى موعد الانتخابات، ومن ثم يتم إرسال نسخة من محضر الاجتماع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل اعتماد الاجتماع، وفي حال جاء الرد بالرفض ستلجأ الأندية إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

وذكرت مصادر، أن ابراهيم شهاب سيكون الرئيس المقبل للجنة الانتقالية.

وكانت الجمعية العمومية للأندية اجتمعت الثلاثاء قبل الماضي وأقرت عددا من التعديلات على النظام بموافقة 13 ناديا من أصل 14، حيث لم يوافق القادسية على التعديلات وهي: إضافة فقرة رقم 3 إلى المادة 74 والتي تنص على «في حال تعرض الاتحاد للإيقاف أو تعليق نشاطه الرياضي الدولي أو حالت ظروف قهرية دون قيام مجلس إدارة الاتحاد بأداء عمله يحق للجمعية العمومية إسقاط مجلس إدارة اتحاد الكرة وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، وذلك لمدة قابلة للتجديد تحددها الجمعية العمومية».

كما تم استبدال البندين 2 و3 من المادة 28 من النظام الأساسي، حيث تنص المادة (2/28) «تعقد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب (50%‏+1) من أعضاء الاتحاد ذلك خطيا، ويجب ان يتضمن الطلب تحديد بنود جدول الأعمال، وإذا لم يتم عقدها يحق للأعضاء الذين طلبوها ان يعقدوها بأنفسهم كملاذ أخير. يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

أما المادة (3/28) فنصت على انه «يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال خلال أسبوع قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية».