حاكم: المباريات الافتتاحية دائماً صعبة

مبارك الخالدي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تحضيراته استعدادا لمواجهة القادسية غدا في مباراة كأس السوبر، وكان الأبيض قد أجرى تدريبا تميز بالطابع التكتيكي وذلك على أرضية ستاد جابر مساء أول من أمس بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع، كما اتسمت الحصة التدريبية بالطابع الحماسي وسط ارتفاع كبير في معنويات اللاعبين وإصرارهم على الفوز في المهمة الأولى لهم في الدفاع عن الرباعية التاريخية التي تحققت بجدارة واستحقاق الموسم الماضي.

وعبر بوزمع عن تفاؤله بمواجهة الغد، وقال في تصريحات إعلامية: لا شك أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين كونها تأتي في افتتاح الموسم والذي نرجو أن يكون موسم خير على الكرة الكويتية بشكل عام.

وأضاف: استعد فريقنا بشكل جيد على ثلاث مراحل كانت الأولى في الكويت والثانية في معسكر تركيا ومن ثم العودة هنا.

وتابع: نحن كجهاز فني راضون عن المردود الإيجابي والفني للمعسكر وتبقى في النهاية الـ 90 دقيقة داخل الملعب وهي الفيصل.

وقال بوزمع أتمنى أن تكون المباراة ممتعة من الناحية الفنية لجماهير الكويت وجماهير الأبيض بشكل خاص.

من جهته، قال قائد الفريق حسين حاكم: المباريات الافتتاحية دائما ما تتميز بالصعوبة لكننا نثق بلاعبينا وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه المباريات، مشيرا إلى أن الأبيض استفاد كثيرا من خلال مراحل الاستعداد المبكر سواء في الكويت أو في تركيا، فالجهازان الإداري والفني واللاعبون لديهم الرؤية واضحة للهدف من مباراة السوبر وهي الانطلاقة نحو بطولات الموسم، مشيرا إلى أن فريقه اعتاد على مواجهة الخصم الكبير القادسية خلال السنوات العشر الماضية.

ميدو يصل اليوم

وفي سياق متصل، يصل البلاد اليوم المحترف السوري حميد ميدو قادما من طهران بعد انتهاء مواجهة منتخب بلاده سورية مع المنتخب الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2018 في روسيا ومن المقرر أن يلتحق ميدو مع فريقه الأبيض مساء اليوم.