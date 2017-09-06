عبدالعزيز جاسم

تمكن اليرموك من التغلب على فريق الشمس المصري (درجة ثانية) بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في معسكر اليرامكة بمدينة 6 أكتوبر، سجل الأهداف هاشم عدنان ويوسف نجف والبرازيلي والاسي كوستا ومحمد الغريب وعلي الشحمان. وتعتبر المباراة هي الثانية للفريق في المعسكر بعد تعادله مع السالمية 1-1، كما سيواجه غدا فريق الترسانة في آخر ودياته.

وقال مدير الفريق عبدالعزيز الفيلكاوي ان المواجهة أمام الشمس كانت متوسطة المستوى إلا أن الهدف من المعسكر لدى المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا هو زيادة التجانس بين اللاعبين، وكذلك ارتفاع معدل اللياقة البدني حتى يدخل الفريق المواجهات الرسمية بالشكل المطلوب والذي يرضي الطموح، مشيرا إلى ان عودة الوفد ستكون يوم الجمعة المقبل والذي سيشهد أيضا وصول محترفين مهاجمين من بوركينا فاسو وساحل العاج على أن يختار المدرب أحدهما يوم الأحد المقبل.

وكان اليرموك قد سبق أن تعاقد مع المدافع البرازيلي والاسي كوستا وصانع الألعاب التونسي وسام الإدريسي.