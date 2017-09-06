وجه نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ورئيس وفد المعسكر التدريبي للحكام عارف أبل الشكر لرئيس اللجنة المؤقتة السابقة فواز الحساوي ونائبه سعد الحوطي وأعضاء اللجنة والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل لحرصهم على دعم الحكام وإقامة معسكر تدريبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأكد أبل أن المعسكر التدريبي حقق نجاحا مميزا، مشيدا بتعاون الجميع لتنفيذ برنامج المعسكر، معربا عن اعتزازه لحرص الحكام والتزامهم بالتوجيهات والعمل المتواصل للاستفادة من المعسكر وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها والعمل الجاد للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية استعدادا للموسم الرياضي 2017/2018.

وأشاد أبل بتعاون مسؤولي الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم مع إدارة الوفد، مؤكدا على استمرار التعاون بين اتحاد الكرة ونظيره الاذربيجاني.