ناصر العنزي

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة السوبر التي ستقام غدا بين القادسية والكويت على ستاد جابر الدولي إلى الحكم الدولي علي محمود ويساعده حمود السهلي وعباس غلوم وجاسم جعفر رابعا وفارس الشمري (حكم خامس) ويعقوب السهيل (حكم سادس).

وسبق لمحمود أن أدار العديد من المباريات النهائية.

يذكر أن لجنة الحكام استعدت للموسم الجديد بإقامة معسكر خارجي للحكام في جميع الدرجات في أذربيجان.

..والمؤتمر الصحافي والاجتماع الفني اليوم

يعقد في الحادية عشرة من صباح اليوم بستاد جابر الأحمد الدولي المؤتمر الصحافي للقاء السوبر الذي يجمع الكويت مع القادسية، وذلك بحضور مدرب ولاعب من كل فريق.

كما يعقد في نفي التوقيت بمقر اتحاد الكرة الاجتماع الفني لكأس السوبر، وذلك بحضور مراقبي المباراة والحكام وممثل عن كل فريق.