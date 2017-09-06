عبدالعزيز جاسم

بعد غياب طويل وانقطاع عن التدريبات الرسمية منذ الموسم الماضي، انتظم الحارس نواف الخالدي في تدريبات القادسية مساء أمس الأول، ورحب بتواجده الجهازين الإداري والفني، وكذلك اللاعبون، كما يعتبر حضور الخالدي بمنزلة الدافع المعنوي الكبير للفريق قبل مواجهة كأس السوبر غدا أمام الكويت.

وفي السياق نفسه، يبدو أن المدافع خالد إبراهيم بات جاهزا للمشاركة في المواجهة إلا أن ذلك الأمر سيحدد المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش في تدريبات اليوم، والتي ستتضح من خلالها الملامح النهائية للتشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة.