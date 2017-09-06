عبدالعزيز جاسم

يلتقي كاظمة مع الساحل في الـ7 من مساء اليوم وديا ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، حيث يلتقي البرتقالي في انطلاق الجولة الأولى من دوري VIVA الممتاز نظيره التضامن 14 الشهر الجاري، بينما يلتقي الساحل مع برقان 16 الجاري في انطلاق دوري الدرجة الأولى.

ومن المتوقع مشاركة لاعب وسط كاظمة البرازيلي جوليانو هرنانديز بعد التوقيع معه رسميا لزيادة الانسجام مع باقي اللاعبين، علما بأن البرتقالي لم يكمل تعاقداته حتى الآن حيث يبحث عن لاعبين مدافع وآخر مهاجم وسبق أن فتح باب المفاوضات مع عدد اللاعبين البرازيليين والبرتغاليين.

إلى ذلك، وافقت إدارة البرتقالي على إعارة حارس المرمى شهاب كنكوني لنادي الفحيحيل لموسم واحد.