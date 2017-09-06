يحتضن مقر اتحاد الكرة في الـ 7 من مساء اليوم الجمعية العمومية غير العادية «المنتظرة» والتي دعا إليها نادي السالمية قبل أسبوع، من أجل طرح الثقة بالاتحاد السابق برئاسة الشيخ د.طلال الفهد، وتشكيل لجنة انتقالية مكونة من 5 أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الجمعية العمومية للأندية، ويبدو أن إبراهيم شهاب هو الأقرب لرئاستها حسب بعض المصادر.

وعقب الانتهاء من عمومية اليوم، سيتم إرسال نسخة من محضر الاجتماع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل اعتماده ورفع الإيقاف المفروض على النشاط الخارجي للعبة، وفي حال جاء الرد بالرفض ستلجأ الأندية إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

وكانت الجمعية العمومية للأندية قد اجتمعت الثلاثاء قبل الماضي وأقرت عددا من التعديلات على النظام بموافقة 13 ناديا من أصل 14.