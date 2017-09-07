عقد في الحادية عشرة من صباح أمس الاجتماع الفني لكأس السوبر بمقر اتحاد الكرة، وذلك بحضور مراقب المباراة جاسم العميري وإداري الكويت باسل الظفيري وإداري القادسية شاكر الشطي.

ويخوض الكويت المواجهة بزيه التقليدي (الأبيض)، كما يخوض القادسية المواجهة بزيه التقليدي (الأصفر).

وطالب مراقب المباراة جاسم العميري ممثلي الكويت والقادسية بتواجد المسجلين فقط في قائمة كل فريق على مقاعد البدلاء، مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد لاعبين أو إداريين غير مسجلين. واستعرض مراقب المباراة مواعيد تواجد الفريقين في ستاد جابر الدولي والبوابة المحدد لكل منهما، مع التأكيد على تواجد مراقب مع كل فريق منهما.