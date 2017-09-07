ناصر العنزي

تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ستاد جابر الدولي لمتابعة مباراة اعتادت الجماهير أن تشاهدها في أغلب النهائيات، الليلة مباراة «نهائي السوبر» في افتتاح الموسم الكروي «٢٠١٧-٢٠١٨» بين الكويت حامل اللقب والقادسية في مشهد مازال عالقا في أذهان جماهير الفريقين بعدما حقق الأبيض الفوز في الموسم الماضي بفارق ركلات الترجيح، وانطلق بعدها العميد في تحقيق رباعية غير مسبوقة في أفضل موسم له فيما خرج الأصفر من الموسم بلا لقب في سابقة لم تعتدها جماهيره، لذلك فإن نهائي السوبر اليوم لن يكون غريبا على لاعبي الفريقين وجماهيرهما.



الأبيض جاهز

يدخل الأبيض المرشح الدائم لإحراز البطولات في ثوب فني جديد بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع والمستشار الفني محمد عبدالله، وأضاف إلى كتيبته لاعبيه المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو والسوري حميد ميدو إلى جانب المهاجم الخطر العاجي جمعة سعيد الذي ساهم كثيرا في إحراز بطولات الموسم الماضي وصاحب المجهود الواسع في خط الوسط السيراليوني محمد كامارا، ولن يجد المدرب أبوزمع صعوبة في إيجاد التشكيلة المثالية في مثل هذه المباريات المهمة.أيضا يعتمد الأبيض على ركائز أساسية في مراكزه لها دور كبير في تنفيذ خطة المدرب داخل الملعب مثل فهد العنزي وطلال جازع في خط الوسط القادرين على القيام بطلعات هجومية من الأطراف وصناعة الأهداف وتسجيلها، ومعهما أيضا عبدالله البريكي الذي يخدم الفريق كلاعب وسط وظهير أيمن، ومن المتوقع أن يشرك فهد صباح في مركز الظهير الأيسر فيما يغيب الحارس الأساسي مصعب الكندري للإيقاف ويحل محله عبدالرحمن الحسينان.



الأصفر مستعد

القادسية أيضا اكمل استعداده لهذه المباراة ويتطلع إلى رد اعتباره بعدما خسر النسخة الأخيرة من الكويت بالترجيحية على نفس الملعب، ولا شك ان لاعبي الأصفر والحارس تعلموا درسا مهما بعدما خسروا من خصمهم بركلات الترجيح مرتين في الموسم الماضي في مسابقتي السوبر وكأس سمو ولي العهد، ولو تكررت خسارتهم الليلة بالترجيحية فلن يكون لهم عذر أمام جماهيرهم، واستعد الأصفر للموسم الحالي في معسكر خارجي في تركيا اطمأن به المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفتش على جهوزية لاعبيه لمثل هذه المباراة.



يعود إلى صفوف الأصفر مدافعه الغاني رشيد سومايلا بعد فترة إعارة في قطر، وعودته ستخدم خط الدفاع كثيرا إلى جانب مساعد ندا إلى جوار عامر معتوق وخالد القحطاني وفهد المجمد فيما سيغيب الظهير الأيمن ضاري سعيد للإصابة، كما ضم القادسية مهاجما جديدا، وهو البرازيلي تياغو بيريرا ويتصف بالسرعة والتسديد المحكم، فيما سيكون بدر المطوع جاهزا لقيادة فريقه، ولا شك أنه يقوم بأدوار عدة من شأنها أن تعزز هجوم فريقه.



عناصر أخرى سيعتمد عليها المدرب داليبور في خط الوسط للتحكم في توازن الفريق مثل صاحب الخبرة صالح الشيخ وصاحب الأداء القوي رضا هاني ومعهما محمد خليل وأحمد الرياحي، لذلك فإن مدرب القادسية داليبور سيدخل بتشكيلة تحمل بين سطورها دفاعا محكما وهجوما سريعا يكفل له مواجهة فريق متيقظ على مدار الشوطين.

محمود يحكم المباراة

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة السوبر اليوم إلى الحكم الدولي علي محمود ويساعده حمود السهلي وعباس غلوم وجاسم جعفر رابعا.