عبدالعزيز جاسم

التفاؤل كانت الصفة الأبرز في المؤتمر الصحافي لكأس السوبر الذي عقد ظهر أمس في ستاد جابر لمدربي فريقي الكويت الأردني عبدالله بوزمع والقادسية الكرواتي داليبور ستاركفيتش بحضور اللاعبين قائد الأبيض حسين حاكم وحارس مرمى الأصفر مبارك الحربي وكذلك المنسق الإعلامي للقادسية زياد الشطي، وأدار المؤتمر رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد الكرة سطام السهلي.وقال مدرب الكويت عبدالله بوزمع ان المباريات الافتتاحية مهمة جدا لذلك أتمنى أن تكون مميزة فنيا وتنظيميا، وقبل الدخول بأي تفاصيل للمباراة كرياضي أردني أتمنى أن يرفع الإيقاف عن الكرة الكويتية التي تحمل تاريخا عريقا عربيا وآسيويا.



وأضاف بوزمع أن الإعداد كان مميزا وهو نفس الأمر تقريبا لجميع الأندية، مشيرا إلى أن الهدف الأول للأبيض هذا الموسم تحقيق لقب السوبر الذي لن يكن سهلا على طرفي المواجهة، لذلك علينا احترام القادسية وتاريخه الكبير من أجل منحنا الأفضلية، لافتا إلى أن هناك 4 غيابات مؤكدة في صفوف الفريق وهم سامي الصانع ومصعب الكندري وعلي الكندري ويعقوب الخبيزي وجميعهم مهمون ومؤثرون ولكن لدينا الثقة الكاملة بباقي اللاعبين.



وبين بوزمع أن السوري حميد ميد جاهز للسوبر وسيكون ضمن القائمة لمباراة اليوم التي توقع أن تكون ممتعة للجمهور.



حاكم: نريد اللقب



أكد قائد الأبيض حسين حاكم أن فريقه مستعد جيدا للمواجهة بعد تدريبات مكثفة أقيمت على مرحلتين مع المدرب عبدالله بوزمع الذي يعتبر قريبا من اللاعبين بعد أن كان مساعدا للمدرب في عام 2011، الأمر الذي ساهم بزيادة الانسجام بين فكر المدرب وتطبيق اللاعبين، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من النهائيات بين الكويت والقادسية، وبلا شك المنافس قوي ونحترمه لكننا نرغب في تحقيق اللقب والاستمرار على نهج السنوات الماضية بتحقيق الألقاب.



داليبور: تعودنا على النهائيات



من جهته، قال مدرب القادسية الكرواتي داليبور ستاركفيتش أن لاعبيه تعود على النهائيات والمباريات الصعبة وأثق تماما بقدرات اللاعبين مهاريا وفنيا، مشيرا إلى أن استعدادات الموسم الحالي أفضل من السابق خصوصا من ناحية الإصابات رغم تأخر انضمام بعض اللاعبين، لافتا إلى أن الفريق يريد انطلاقة مميزة بتحقيق اللقب خصوصا أن كأس السوبر سيوضح لنا مدى جاهزية الفريق ككل، قائلا «الخطأ ممنوع في مثل هذه المباريات». وبين داليبور أن القائمة التي ظهرت لوسائل الإعلام ليست نهائية، حيث سيكون هناك 3 حراس مرمى كما أن حسين فاضل مصاب، مبينا أن القائمة ستشهد بعض التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الحربي: نرغب في إسعاد الجمهور

أكد حارس مرمى الأصفر مبارك الحربي أن فترة الإعداد كانت جيدة بالنسبة للجهازين الإداري والفني واللاعبين، حيث قام اللاعبون بتطبيقات تعليمات الجهاز الفني بشكل مميز خلال فترة المعسكر، مشيرا إلى أن الكويت خصم قوي لكن القادسية لديه نجوم سواء من الخبرة أو الشباب، لذلك أتمنى أن نفرح الجمهور بالتتويج باللقب.