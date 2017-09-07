يشارك المتسابق عبدالله الفاضل في بطولة العالم للدراجات المائية المقرر إجراؤها في بحيرة «ميتشغن» بولاية شيكاغو الأميركية في التاسع والعاشر من الشهر المقبل.



وقال المتسابق الفاضل لـ «كونا» قبل مغادرته البلاد يوم أمس ان البطولة تعد من البطولات الكبيرة التي تحتاج الى تركيز واستعداد كبيرين، مؤكدا جاهزيته التامة لمواصلة تفوقه والمحافظة على لقب البطولة الذي أحرزه العام الماضي. وأضاف: البطولة تساعد كذلك على الإعداد الجيد لخوض بطولة العالم في أكتوبر بولاية أريزونا، معربا عن تطلعه الى الظفر بلقبها وإثبات قدراته الفنية في مواجهة أفضل متسابقي الدراجات المائية في العالم.



وذكر الفاضل انه يسعى الى مواصلة تحقيق الألقاب في المحافل الدولية وإعطاء الانطباع الإيجابي عن قدرات الرياضي الكويتي. وأعرب الفاضل عن تقديره لدعم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية له منذ عام 2010 وحتى الآن والذي ساهم في تحقيق الإنجازات ورفع علم الكويت عاليا.