يغادر البلاد فجر الجمعة وفد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي القادسية إلى صربيا لإقامة معسكر تدريبي يمتد من 9 إلى 24 سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد ويرأس الوفد: د.حسين القبندي ويضم كلا من: وليد الدمخي مديرا وإسماعيل دشتي إداريا، ومحمد بن كعبار مدربا ومحمد غالب مساعدا.

أما اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار فهم: سعد صالح، ناصر عبدالصمد، عبدالله عبدالصمد، فهد الكوت، ناصر دشتي، فهد سعد، عبدالله غلوم، عبدالله العنزي، بدر جوهر، أحمد المنيس، راشد عنبر، زيد اشكناني، علي بوجابر، مهدي دشتي وحسن القلاف.