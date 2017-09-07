أحمد السلامي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الماضية والذي فضلت إدارة الفريق أن تقيمه بسرية تامة وبعيدا عن تسليط الأضواء الإعلامية حوله وذلك بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب الاسباني ليغول وبمشاركة كل عناصر الفريق من لاعبين محليين ومحترفين.

وعملت إدارة الفريق بحضور رئيس جهاز الكرة حمد الدبوس على تنفيذ كل احتياجات الجهاز الفني الذي أوصى بإقامة عدد من المباريات التجريبية مع فرق تركية واختبار قدرات لاعبيه ليتسنى له تقييم مستوياتهم الفنية وتطوير قدراتهم إضافة إلى حرصه على رفع معدل اللياقة البدنية لعموم لاعبي الفريق.

ومنحت إدارة الفريق راحة مؤقتة للاعبين ليتسنى لهم الاستعداد نفسيا قبل انطلاقة الموسم الجديد رسميا على أن يشاركوا في التدريبات اليومية بصورة منتظمة بعد انتهاء الراحة التي تستمر قرابة 24 ساعة.