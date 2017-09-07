أحمد السلامي

يلتقي العربي مع نظيره السالمية وديا مساء اليوم ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وذلك من خلال رغبة الجهازين الفنيين في استمرار المباريات التجريبية حتى بعد عودة فريقيهما من المعسكر الخارجي.

وتأتي هذه المباراة التجريبية في سياق الإعداد الفني والبدني وللتأكد من جاهزية الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد والذي تعتبر مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى «الأخضر» بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم الى أن يكون موسمه مختلفا عن المواسم السابقة، إذ يتطلع لترك بصمة خاصة به على العربي الذي غاب عن منصات التتويج خلال السنوات الماضية وظل مفارقا للقب الدوري منذ 16 سنة مضت وهو ما دفع الإدارة برئاسة جمال الكاظمي إلى توفير شتى احتياجات الفريق من أجهزة فنية ومحترفين ومحليين لتدعيم خطوط الفريق وضمان تحقيق بطولة يصالحون من خلالها جماهيرهم المتعطشة للإنجازات.

أما على الطرف الثاني، ففي نادي السالمية يسعى رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف إلى أن يعود بفريقه إلى منصات التتويج بمغازلة الألقاب والتنافس عليها من خلال تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة بهدف العودة إلى منصات التتويج عبر خطة متكاملة تقوم على أساس واحد وهو بناء فريق قادر على حصد الإنجازات.