أحمد السلامي

واصل فريق شباب السالمية تحت 19 سنة تدريباتهم اليومية خلال معسكرهم التدريبي المقام حاليا في القاهرة بمعنويات مرتفعة وبروح عالية بقيادة المدرب الوطني خالد البصيري الذي يشرف على تدريبهم على فترتين صباحية ومسائية وبحضور كل اللاعبين المتفاعلين بصورة إيجابية مع تعليمات الجهاز الفني.

وعمل المدرب الوطني خالد البصيري على وضع برنامج تدريبي متكامل يهدف من خلاله إلى تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا، ويركز بالدرجة الأولى في بداية المعسكر على آلية رفع معدل اللياقة البدنية، حيث تعتبر المعضلة الرئيسة التي تواجهها معظم الفرق المحلية، فيما سيتم التركيز على الخطط الفنية والجمل التكتيكية في المرحلة التكميلية التي سينخرط من خلالها الفريق في مباريات تجريبية مع فرق مصرية.

كما يقوم الجهاز الفني بعمل محاضرات نظرية للاعبين لشرح الخطط والآلية المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يسهل المهمة أمامهم في تنفيذ الخطط خلال منافسات الموسم الجديد.