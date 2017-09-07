العتيبي يشيد بمستوى أداء اللاعبين

أحمد السلامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان تدريباته في معسكره المقام حاليا في سلوفينيا وذلك من خلال الإعداد البدني والفني للموسم الجديد، حيث خاض رابع مبارياته التجريبية أمام فريق توغارات والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، وسجل هدف برقان المحترف سوماه.

من جهته، أشاد مدير الفريق طالب العتيبي بمستوى أداء فريقه خلال المباريات التجريبية التي خاضها في معسكره السلوفيني قائلا: لقد نجح فريقنا في إثبات وجوده أمام فرق مميزه خضنا معها مباريات تجريبية وهي فرق عجمان الإماراتي وقطر القطري وفريقي أنكرن وتوغارات السلوفينيين.

وقال: الفريق يضم عناصر مميزة سواء كانت من اللاعبين المحليين أو المحترفين، ونعمل على تطوير مستوى أداء الفريق بصورة متواصلة، وذلك من خلال العمل الكبير الذي يشرف على تنفيذه الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس ومساعده رضوان الفالحي ومدرب الحراس حسام التونسي.

وأضاف: كذلك نشكر الجهاز والإدارة متمثلا برئيس النادي هملان الهملان ونائب رئيس جهاز الكرة محمد العسكر اللذين يتواجدان بصورة دائمة في التدريبات ويحرصان على دعم اللاعبين وتذليل كل العقبات التي تواجهنا ولا يتأخران في تقديم النصح والإرشاد متى ما احتجنا إلى خبراتهما في ذلك.