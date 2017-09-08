عبدالعزيز جاسم

قامت إدارة الفريق الأول لكرة القدم في القادسية بقيد حارس المرمى حمد الخالدي ضمن كشوفات الفريق، وبالتالي بات ضمن قائمة الفريق الرسمية قادما من الجهراء، حيث حرص على التواجد في تدريبات الفريق وشارك في المباريات الودية التي أقيمت في المعسكر التركي، كما قامت إدارة الفريق بقيد المحترفين البرازيليين تياغو بيريرا وريناتو دي ليما، بينما رفض المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش التعاقد مع الكونغولي اجتي تيكياما لعدم الاقتناع بمستواه.

في غضون ذلك، قررت الإدارة القدساوية ‏الموافقة على إعارة حمد أمان وسلمان أشكناني إلى التضامن، وحمد العنزي إلى العربي ومحمد خالد وعبدالرحمن الشريفي إلى النصر.