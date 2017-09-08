يحيى حميدان

يواصل فريق كرة الصالات بنادي التضامن تدريباته اليومية في صالة النادي وذلك بقيادة المدرب سالم امان ووسط حضور عدد كبير من اللاعبين.

وضم «أزرق الفروانية» اللاعبين أحمد سعود وعبدالعزيز الحسيني من الجهراء خلال الفترة الاخيرة وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد الذي من المقرر أن يتأجل انطلاقه الى وقت لاحق بعد أن كان من المفترض أن يبدأ في 4 أكتوبر المقبل.

وقال المدرب أمان لـ «الانباء» إن التدريبات اليومية تسير بصورة ممتازة من خلال معدل الحضور الجيد من قبل اللاعبين الذي يسعون للظهور بشكل مغاير عما كان عليه الوضع في الموسم الماضي.

وأشار امان الى أن المرحلة الاولى من الاعداد تركزت على الجوانب اللياقية ومن ثم تم الانتقال الى المرحلة الثانية التي تم خلالها زيادة الجرعات التكتيكية للاعبين في سبيل الوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الموسم.

وبين امان أنه فضل عدم اقامة معسكر خارجي خلال الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم وذلك لرغبته في اقامته خلال منتصف الموسم على ضوء النتائج التي سيحققها التضامن في بطولة الدوري.

وأضاف «فضلنا الاكتفاء بالمشاركة في البطولة التنشيطية والتي بطبيعة الحال ستكون مفيدة لنا لاختبار أكثر من خطة تكتيكية وتجربة اللاعبين في بعض المراكز، ومن بعدها سنخوض غمار بطولة الدوري بحماس كبير وأتوقع أن يحقق التضامن نتائج طيبة ولن نكون صيدا سهلا للفرق الاخرى».

وذكر امان أن موضوع التعاقد مع المحترف الاجنبي لم يحسم حتى الآن مع وجود مفاوضات مع 4 لاعبين محترفين لاختيار أحدهم والتوقيع معه بصفة رسمية، مشيرا الى أن ادارة اللعبة برئاسة خالد شبيب تقوم بمجهود جبار لإنهاء هذا الملف وسرعة ضمه لصفوف الفريق قبل وقت كاف من انطلاق الموسم.

وتوقع مدرب التضامن أن تنحصر البطولات المحلية بين الكويت وكاظمة كونهما الاكثر جاهزية واستقرارا من بين بقية الفرق الاخرى، ومن الممكن أن يدخل اليرموك كطرف منافس بعد التعاقد مع المدرب الاسباني لويس فونسيكا.