يحيى حميدان

يستعد فريق كرة السلة بنادي الشباب للمغادرة إلى مصر لإقامة معسكر تدريبي هناك يمتد خلال الفترة من 10 حتى 24 الشهر الجاري وسيخوض خلاله 4 مباريات تجريبية مع بعض الفرق المصرية المعروفة هناك.

ويترأس وفد الشباب مدير اللعبة جميل الشمري ويضم 4 إداريين و16 لاعبا.

وأكد الشمري أن الإدارة الشبابية فضلت اقامة هذا المعسكر التدريبي لإعداد اللاعبين بالشكل المطلوب قبل خوض غمار الموسم الجديد، والذي يسعى من خلاله الفريق لتحقيق نتائج افضل واحتلال أحد المراكز المتقدمة في بطولتي الدوري والكأس.

وبين الشمري أن الشباب لم يضم أي لاعب من الفرق الأخرى وفضل عدم السماح بخروج أي لاعب كذلك باستثناء محمد الملا الذي تم تجديد اعارته لكاظمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من صالح الفريق للحفاظ على الاستقرار المطلوب.

وأشار الشمري إلى أن التدريبات بدأت مطلع شهر أغسطس الماضي تحت قيادة المدرب عبدالعزيز القلاف الذي يقود الفريق للموسم الثالث على التوالي.

وتقدم الشمري بالشكر إلى مجلس إدارة الشباب على اهتمامهم باللعبة، وكذلك شكر نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح على تسهيله إجراءات اقامة المعسكر، وهذا الأمر ينبع من حرصه على توفير البيئة المناسبة لجميع الفرق للإعداد بالصورة المطلوبة وإتاحة الفرصة للأجهزة الفنية للارتقاء بمستويات اللاعبين.