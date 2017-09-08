عبدالعزيز جاسم

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم في السالمية مع المهاجم السوري فراس الخطيب بعد وصوله مباشرة قادما من إيران، حيث شارك في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وساهم في تأهل منتخب بلاده في التأهل للملحق الآسيوي والذي سيواجه من خلاله استراليا.

وجاء اختيار الخطيب بدلا من المهاجم المغربي زهير أوشن الذي لم تقتنع إدارة الفريق بمستواه من خلال المباريات الودية والمعسكر المصري.

ويعتبر من أفضل المحترفين الذين مروا على تاريخ الكرة الكويتية بعدما لعب مع النصر والعربي والكويت والقادسية وقدم مع جميع الفرق مستوى لافتا.