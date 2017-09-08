محمد هلال الخالدي

أقامت سفارتنا لدى مملكة بوتان بحضور القائم بأعمالها بالإنابة فاضل الحسن حفل عشاء احتفاء بفوز منتخب دولة فلسطين على منتخب مملكة بوتان 2 ـ صفر في تصفيات كأس آسيا التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2019.

ووجه مدير المنتخب الفلسطيني الشقيق والمدربون والطاقم الطبي واللاعبون الشكر والتقدير للكويت بما حظوا به من حفاوة أشعرتهم بأن سفارتنا في بوتان هي سفارتهم وسفارة كل العرب، وهو أمر ليس بغريب على حكومة وشعب الكويت المساند لفلسطين في شتى المجالات.

كما نقل مدير المنتخب الفلسطيني شكر وتقدير رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب عبر اتصال هاتفي للكويت ممثلة بسفارتها في بوتان على مبادرتها الكريمة بحضور شوطي المباراة ثم تكريم المنتخب الفلسطيني بمأدبة العشاء. تجدر الإشارة أن سفارتنا هي السفارة العربية الوحيدة المقيمة في مملكة بوتان.