اعلن مدير مركز عبدالله السالم لإعداد القادة مدير مشروع مراكز التدريب المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية محمود أبل عن بدء الاستعدادات لانطلاق الموسم عقب عودة الطلاب للعام الدراسي الجديد.

واضاف أبل انه تم التنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية لترشيح موجهي المراكز والمشرفين وتكثيف العمل مع التربية لتوفير المدربين للمراكز المختلفة من المدارس المختارة ومخاطبة الاندية لترشيح المدربين واختيار الالعاب المطلوبة.

واكد أبل ان الهيئة العامة للرياضة بقيادة الشيخ احمد المنصور ونائبه لشؤون الرياضة د.حمود فليطح حريصون على توفير كافة الامكانات لإنجاح هذا المشروع الذي تبنته الهيئة منذ 3 أعوام وحقق قفزة كبيرة للألعاب المختلفة واكتشاف مواهب متعددة انضمت للأندية.