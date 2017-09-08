ركلات الترجيح حسمت المواجهة لمصلحة العميد

ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم أحمد السلامي

وأيضا العميد بطلاً، ليس غيره يتعامل مع النهائيات بـالتخـصص، وافـتـتـح أمس الموسم الحالي بلقب «السوبر» بعد فوزه على خصمه القادسية بركلات الترجيح «5/4» بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، وسجل ركلات الأبيض كل من عبدالله البريكي وفابيانو وحسين حاكم وكامارا ومحمد البذالي، فيما سجل للقادسية رضا هاني وصالح الشيخ واحمد الرياحي وأحمد الظفيري فيما أهدر بدر المطوع ركلته الأولى وصدها بثبات عبدالرحمن الحسينان، واستحق العميد لقب الفوز بعد أن أجاد في التعامل مع ركلات الترجيح وسجل ركلاته بكل دقة.

لم يكن الشوط الأول مرضيا للمتابعين الذين بحثوا عن هدف ولم يجدوه، فكانت أغلب كرات الفريقين قصيرة ومقطوعة ولم تهدد المرميين بشكل فعلي إنما تسديدات وعرضيات «تقليدية» بإمكان أي لاعب يفعلها، وكان الحارسين أحمد الفضلي وعبدالرحمن الحسينان الذي لعب مكان مصعب الكندري الموقوف هما أكثر اللاعبين راحة خلال الشوط الأول ولم يتعرضا للتهديد.

مدرب الكويت الأردني عبدالله بوزمع زج بلاعبيه القادرين على تنفيذ مهامه يتقدمهم الثنائي جمعة سعيد وفابيانو، فيما قاد فهد العنزي خط الوسط وكان أكثر اللاعبين نشاطا «ذهابا وإيابا» واتعب الظهير الأيسر للقادسية خالد القحطاني، وكان الأبيض بحاجة الى استثمار سيطرته النسبية في خط الوسط لكنه أفرط في في ذلك، وكانت أخطر فرص الأبيض كرة ساقطة في منطقة الجزاء حاول طلال جازع اللحاق بها ولم يتمكن، فيما نجح خط الدفاع بتواجد حسين حاكم وفهد حمود وفهد صباح في صد الكرات القدساوية قبل أن تصل لمرماهم.

أما القادسية فعانى أيضا من ايصال كرته إلى مناطق الخطرة بسبب التباعد بين الوسط والمهاجمين، واشرك المدرب دالبيور مهاجمه البرازيلي تياغو بيريرا ومعه بدر المطوع، فيما حاول صالح الشيخ واحمد الرياحي مساندتهما لكن لاعبي الخصم ابطلوا كراتهم، وكان الأصفر بحاجة إلى التركيز في كراتهم حيث كانت كراتهم لا تتعدى ثلاث تمريرات ثم تعود أدراجها، ولم تكن للقادسية تسديدات مباشرة نحو المرمى واكتفى لاعبوه بمحاولات اختراق غير ناجحة من العمق.

هدف ملغىفي مطلع الشوط الثاني سجل جمعة سعيد هدفا للأبيض ألغاه بداعي التسلل، وبعدها انحصر اللعب في أماكن ضيقة وحاول كلا الفريقين الأخذ بزمام المباراة فكانت الكرة تتناقل بينهما دون الوصول الى نتيجة، واشرك مدرب الكويت لاعبه شريدة الشريدة في خط الوسط وقبلها دخل محمد البذالي بديلا لفهد حمود، في حين لعب محمد خليل للقادسية بديلا للبرازيلي تياغو، ومع مرور الوقت انخفض مستوى اللياقة البدنية بشكل واضح بسبب الرطوبة.

في الدقائق العشر الأخيرة لجأ اللاعبون الى اجتهادات فردية بغية خطف الفوز وكاد سعيد جمعة ان يسجل هدفا لولا ان كرته مرت بجانب القائم ومثله بدر المطوع الذي سدد فوق العارضة.

أدار المباراة الحكم الدولي علي محمود وساعده حمود السهلي وعباس غلوم وجاسم جعفر رابعا، وأنذر الحكم خالد القحطاني ومساعد ندا وحسين حاكم وعبدالله البريكي.

مثل الكويت: عبدالرحمن الحسينان، فهد صباح، فهد حمود، حسين حاكم، عبدالله البريكي، طلال جازع، كامارا، فهد العنزي، حميد ميدو، جمعة سعيد، فابيانو، محمد البذالي، شريدة الشريدة، عبدالهادي خميس.

مثل القادسية: احمد الفضلي، عامر المعتوق، مساعد ندا، سامويلا، خالد القحطاني، رضا هاني، احمد الظفيري، احمد الرياحي، صالح الشيخ، بدر المطوع، تياغو، محمد خليل.

الغانم يتقدم الحضور

حرص رئيس مجلس الأمة م. مرزوق الغانم على حضور المباراة النهائية، كما تواجد في مقدمة الحضور كل من رئيس اللجنة الانتقالية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم إبراهيم شهاب ونائب مدير عام هيئة الرياضة ورئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد ورئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق إضافة إلى عدد من الشخصيات الإدارية من كلا الناديين.

برافو «الثالثة»

حققت القناة الثالثة الرياضية نجاحا ملحوظا خلال نقلها فعاليات بطولة كأس السوبر وذلك من خلال المجهود الجبار الذي بذله القائمون على القناة وفي مقدمتهم محمد الطني والجنود المجهولون الذين عملوا على تنفيذ خطة النقل بنجاح ودون وجود أي خطأ، إضافة إلى الاستوديو التحليلي بقيادة نادر كرم وهذا العمل جاء نتيجة لتظافر جهود جميع العاملين الذين سعوا إلى تحقيق هذا النجاح.

لقطات

٭ مبادرة رائعة قام بها لاعبو فريق نادي الكويت بحملهم لافتة هنأوا فيها المنتخب السعودي بمناسبة تأهلهم لمونديال كأس العالم 2018.

٭ استوقف حكم المباراة علي محمود اللقاء لدقيقة واحدة خلال شوطي المباراة الأول والثاني ليتسنى للاعبين شرب الماء تعويضا عن السوائل التي فقدوها بسبب الرطوبة العالية.

٭ حرصت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر على وضع علم كبير للكويت وسط المدرج الهلالي للفصل ما بين جمهور ناديي القادسية والكويت

٭ تم تزيين المدرجات بشعاري الكويت والقادسية.

٭ توافدت الجماهير على ستاد جابر الأحمد الدولي قبل انطلاقة المباراة بقرابة الساعتين وسط حضور أمني ساهم بشكل كبير في تنظيم عملية الدخول والخروج.