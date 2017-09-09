عبدالعزيز جاسم

أكد رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق أن الرطوبة أثرت على أداء الفريقين لكن في النهاية حققنا اللقب وهي خطوة مهمة وتعطينا دافعا لتحقيق البطولات المقبلة، مشيرا إلى هناك هدفا صحيحا لم يحتسب بداعي التسلل إلا أن اللاعبين تمكنوا من تعويضه بركلات الترجيح. وأشار المرزوق إلى ان الابيض يعتمد دائما على اللعب الجماعي لا على اللاعب الواحد، وهو الامر الذي ان شاء الله يمنحنا الافضلية بتكرار انجاز الموسم الماضي بتحقيق الرباعية. وختم المرزوق حديثه بالقول ان اللاعبين كانوا على الوعد وحققوا أولى البطولات.