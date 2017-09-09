يحيى حميدان

هنأ رئيس اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة ابراهيم شهاب فريق الكويت بالحصول على لقب كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، وتمنى لـ «الأبيض» والقادسية وكل الفرق الكويتية التوفيق في الموسم الجديد.

وأشاد شهاب بالتنظيم خلال مباراة السوبر والتي خرجت بالمستوى المطلوب دون وجود أي عوائق تذكر وهذا الأمر يحسب لجميع من عمل إخراج هذا الحدث بالصورة المطلوبة.

وقال شهاب ان فكرة توليه رئاسة اللجنة الانتقالية جاءت عن طريق اتصال من رئيس نادي الجهراء دهام الشمري، الذي عرض عليه هذا الأمر، ووافق على هذا الأمر لما لمسه من جدية في العمل على رفع الإيقاف.

وأضاف شهاب انه قرأ عن دعوة السالمية للجمعية العمومية غير العادية لإسقاط اتحاد طلال الفهد وتشكيل لجنة انتقالية تدير شؤون الاتحاد الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد عن طريق الصحف اليومية، مشيرا الى أن هذه الخطوة هي الأنسب في سبيل عودة الكرة الكويتية الى المحافل الخارجية بعد غياب دام نحو 23 شهرا.

وذكر انه بناء على كل ما لمسه من جدية وافق على تولي المهمة والتي لن يقبل خلالها وجود أي تدخلات في عمله الذي يعتبره عملا وطنيا في ظل الظروف التي تعيشها الرياضة الكويتية حاليا وهو كرياضي عانى من الإيقاف الرياضي.

وتمنى شهاب من جميع الأطراف التعاون معنا لضمان عودة الفرق الكويتية بمختلف الألعاب الى المشاركات الخارجية، كما طلب من الشعب الكويتي الدعاء على الأقل ليحالفنا التوفيق في عملنا.

وبين شهاب ان باب اللجنة الانتقالية مفتوح للجميع لتلقي الاقتراحات والأفكار التي تساهم في إنجاح عملنا.

وكشف شهاب ان تشكيل اللجان العاملة في الاتحاد سيتم حسمه مساء غد بشكل رسمي.